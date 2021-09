Marko Pjaca è costretto a fermarsi: gli accertamenti effettuati dallo staff medico del Torino dopo la partita contro la Lazio hanno evidenziato una distrazione al polpaccio destro. Il croato salterà il Venezia e il derby contro la Juventus. Per Juric è emergenza in attacco

Dopo un inizio stagione da protagonista, Marko Pjaca è costretto a fermarsi ai box. L'attaccante croato, nuovo acquisto del Torino nell'ultima sessione di calciomercato, ha accusato un risentimento distrattivo al polpaccio destro durante i minuti finali di Torino-Lazio, partita in cui si era reso decisivo con un gol (il secondo di fila, dopo quello che aveva regalato a Juric la vittoria a Sassuolo). Questo il comunicato reso pubblico dal Torino sulle condizioni di Pjaca: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Marko Pjaca hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali di Torino-Lazio. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". L'attaccante salterà le prossime due partite del Toro, contro Venezia e Juventus . Rientrerà dopo la sosta.

Torino, è emergenza nel reparto offensivo

Marko Pjaca è solo l'ultimo giocatore indisponibile nel reparto offensivo di cui dispone Ivan Juric. L'allenatore granata deve già fare a meno di Praet (infortunio al bicipite femorale), Zaza (infortunio al ginocchio), Edera (rottura del legamento crociato) e anche del 'Gallo' Belotti, sempre alle prese con il problema al tendine peroneo che lo sta tenendo fuori già da quasi un mese. Di fatto, Juric ha a disposizione solo tre giocatori offensivi: Antonio Sanabria, il giovane Magnus Warming e Josip Brekalo. Anche Karol Linetty, il cui ruolo naturale è centrocampista, ma che è stato utilizzato qualche metro più avanti da Juric nelle ultime uscite, è un'altra opzione per l'allenatore del Toro che dovrà trovare una soluzione per sopperire alle numerose assenze in attacco.