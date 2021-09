7/10

ANDREA PINAMONTI (Empoli) - SCONSIGLIATO - Tante opzioni in attacco per l'Empoli di Andreazzoli che è reduce dalla vittoria a Cagliari. A livello di precisione però Pinamonti ha messo insieme solo 2 tiri in porta sui 10 tentati. Convertendo, abbiamo solo il 20% di precisione al tiro. Non molto per la verità