Mihajlovic: "Noi addormentati, l’Empoli ha meritato"

Sinisa Mihajlovic aveva seguito la partita, soffrendo, dalla tribuna. Era squalificato per un turno dopo il rosso ricevuto contro il Genoa. Al suo fianco un collaboratore in collegamento telefonico con la panchina: "L'Empoli ha vinto meritatamente, noi eravamo a dir poco addormentati. C'è stata una piccola reazione nel secondo tempo ma comunque molto molto male. Il rigore? Non avrebbe cambiato la partita – ha aggiunto nel post match -. Per come abbiamo giocato non avremmo portato a casa i punti a prescindere dal penalty". Gli errori sono stati diversi: rigore fallito, due traverse nella stessa azione, e anche una disattenzione sul secondo gol empolese, quello di Pinamonti. "Ci possono stare – ha proseguito Mihajlovic -, quello che non posso accettare è l'atteggiamento sbagliato. Se non si mette in campo l'atteggiamento giusto si rischia di fare brutte figure, lo dico dall'inizio della stagione e l'ho ripetuto fino a prima della partita ai ragazzi. Questo mi fa molto arrabbiare. Facciamo un passo avanti e due indietro, così non andiamo da nessuna parte. Il primo responsabile sono io".