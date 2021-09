La cartolina del derby vinto dalla Lazio contro la Roma l'ha regalata Maurizio Sarri. Sotto la curva, in festa, e con l'aquila biancoceleste Olympia sul braccio: "Non pensavo che giocare un derby desse questa adrenalina e questa soddisfazione nel vincerlo - ha ammesso l'allenatore - A livello di emotività metto questo match nei primissimi posti della mia carriera". Una vittoria importante per la classifica della Lazio che non vinceva da quasi un mese: "Ho parlato ai ragazzi in questi giorni: la sensazione è che fossero troppo bloccati dal pensare - prosegue Sarri - Dovevano essere più liberi. Mi spiace che abbiamo fatto una buona prestazione difensiva e abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questa squadra ha tanto potenziale da esprimere. In sette o otto occasioni siamo usciti da dietro come piace a me. Non si può creare un clone di altre squadre. Qui si può lavorare. Le prossime partite sono un esame di maturità perché avere questo atteggiamento nel derby è più facile".