Sei vittorie su sei. La marcia del Napoli non conosce soste e anche contro il Cagliari sono arrivati i tre punti. Primo posto in classifica, ma non c'è tempo e spazio per rilassarsi secondo Luciano Spalletti: "Dobbiamo ancora crescere - spiega nel post partita -. Abbiamo fatto una buona gara, sempre gestita senza andare in affanno. Sarebbe stato meglio se l'avessimo chiusa prima. La gente si aspetta tanto, bisogna stare sul pezzo, essere coscienti di quello che siamo e sapere dove vogliamo andare. Ci sono squadre che devono ancora entrare in forma che possono fare tanti punti come noi".