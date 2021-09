"Sport: Capitale di tutti". L'iniziativa pre derby

Alla vigilia della stracittadina presso i giardini dedicati a Vincenzo Paparelli, le due fondazioni hanno organizzato una giornata dedicata ai valori dello sport: tanti ragazzi e ragazze con disabilità e non solo si sono potuti cimentare con diverse discipline, seguiti da istruttori e tecnici

Sul terreno di gioco dell'Olimpico sarà battaglia sportiva a partire dalle ore 18, ma il derby di Roma significa anche solidarietà e iniziative importanti per il sociale. Come quella che, nelle ore che hanno preceduto la stracittadina, è stata organizzata da Fondazione Lazio 1900 e Roma Cares, presso i giardini intitolati a Vincenzo Paparelli, tifoso biancoceleste tragicamente morto a causa di incidenti sugli spalti proprio durante un derby del 1979. La manifestazione si chiama "Sport: Capitale di tutti" e ha permesso a ragazzi e ragazze con disabilità e non solo di cimentarsi con diverse discipline del mondo dello sport, seguiti da istruttori e tecnici. La giornata si è aperta con una lezione di 45 minuti da parte di una psicologa, che ha spiegato ai ragazzi l'importanza sociale dello sport, dal punto di vista dell'inclusione e della condivisione all'interno di un gruppo di persone e si è conclusa con uno striscione preparato dai giovani partecipanti con l'aiuto di due fumettisti.