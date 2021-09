L'osservatorio calcistico del CIES ha analizzato l'età media dei club europei in questo avvio di stagione: quali sono i più giovani nei top 5 campionati in base alle formazioni schierate? Quattro italiane trovano posto nella top 20, mentre una della Serie A risulta la più esperta in Europa. Non è tutto: quali squadre hanno invece concesso in percentuale più minuti agli U-21? Ecco tutti i dati emersi nello studio