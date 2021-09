Arbitri, Chiffi e Pairetto promossi in lista Fifa

Promozione in vista per Daniele Chiffi e Luca Pairetto. I due arbitri sono stati inseriti dalla presidenza dell'AIA nell'elenco dei direttori di gara proposti alla FIGC per la lista Fifa 2022. Chiffi e Pairetto prenderanno il posto di Doveri e Valeri, entrambi dismessi, ma che proseguiranno il loro lavoro al Var dove non ci saranno più Fabbri e Massa, lì dove subentrerà anche Gianluca Aureliano. Chiffi, padovano classe 1984, vanta 59 partite dirette in Serie A, 92 in Serie B e 11 in Coppa Italia. Pairetto, figlio dell'ex arbitro e designatore Pierluigi, ha diretto 85 partite nella massima serie, due delle quali in questa stagione (Roma-Fiorentina e Cagliari-Genoa).