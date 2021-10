Sabato sera contro il Verona, hanno debuttato allo stadio Ferraris i nuovi proprietari americani del Genoa, accolti con entusiasmo dai tifosi dopo 18 anni di presidenza Preziosi. In questa intervista realizzata da Massimiliano Nebuloni, ecco cosa si immaginano per il Genoa del futuro Josh Wander, uno dei fondatori di 777Partners, e l'amministratore delegato Juan Arciniegas

"L’accoglienza è stata incredibile e sorprendente, siamo veramente grati per questo. Sappiamo di dover continuare a conquistarci il loro rispetto e il loro supporto, è una grande responsabilità. Sappiamo di dover continuare così". L'impatto della nuova proprietà del Genoa con il calcio italiano è stato a dir poco emozionante, il 3-3 in rimonta con l'Hellas sabato 25 settembre ha espresso tutto il potenziale che una piazza come Genova può offrire. Josh Wander , uno dei fondatori di 777Partners, e l'amministratore delegato Juan Arciniegas , hanno parlato così nell'intervista esclusiva di Massimiliano Nebuloni: "La partita contro il Verona ha confermato le ragioni per cui abbiamo investito sulla Serie A: la passione e l’incitamento dei tifosi per spingere la squadra fino alla rimonta. Peccato non aver vinto, ma abbiamo visto tutto quello che speriamo di vedere in questa avventura".

Cosa vi ha suggerito Preziosi prima della cessione del club?

"Ci ha detto di prenderci cura del club, di rispettare la sua storia. Ci ha detto che abbiamo una grande responsabilità. Lui ama molto questa squadra, sarà per sempre un grande tifoso, voleva essere sicuro di lasciare il club in buone mani. Siamo consapevoli di questa responsabilità, abbiamo promesso anche a lui di fare il massimo per il club e la sua storia".

È realistico pensare che possiate costruire una squadra in grado di lottare per il titolo?

"Assolutamente. Non veniamo qui per perdere, siamo venuti qui per vincere. Quello che possiamo garantire e speriamo è che nei prossimi anni il nostro progetto dimostrerà ai tifosi che siamo capaci di raggiungere quest’obiettivo. Ammiriamo quello che ha fatto l’Atalanta, hanno un grande progetto. Hanno lavorato bene sia in società sia sul campo, con passione, ottenendo risultati straordinari. Sono stabilmente in Champions League, ci piacerebbe ripetere quello che stanno facendo, li ammiriamo molto".

Avete un messaggio per Ballardini?

"Solo un grazie per il suo fantastico lavoro, contro il Verona è stata una partita difficile, ma lui ha preso le decisioni giuste gestendo bene la situazione nel secondo tempo. Ha il nostro pieno supporto e non vediamo l’ora di lavorare con lui".

Volete fare una promessa ai tifosi del Genoa?

"Soltanto che ci impegneremo per migliorare sempre di più il Genoa, faremo tutto quello che è in nostro potere perché riconquisti una posizione di vertice in Serie A".