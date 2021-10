"Lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra" per l'attaccante biancoceleste che salta Bologna e rinuncia alla convocazione in azzurro: tornerà a disposizione di Sarri dopo la sosta

Maurizio Sarri non potrà contare su Ciro Immobile per la gara di campionato contro il Bologna in programma domenica alle ore 12.30 al Dall'Ara (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). A comunicarlo è la Lazio con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".