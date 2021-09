Qual è il calciatore italiano che sta segnando di più nel 2021? In questa speciale classifica (dati Transfermarkt) abbiamo considerato i gol dell'anno solare realizzati in tutte le competizioni dei giocatori italiani, anche all'estero (nelle principali nazioni europee). Dal primo al terzo livello (A, B e C) e comprese le coppe, nazionali e continentali. In testa l'attuale bomber della B