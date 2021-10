È soddisfatto Simone Inzaghi al termine della partita con il Sassuolo vinta 2-1 dopo essere stato sotto nel punteggio e aver rischiato di rimanere in 10 alla fine del primo tempo dopo un dubbio contatto tra Handanovic e Defrel: "L’episodio di Handanovic? È stato strepitoso non solo su questo episodio ma anche sulle parate che ha fatto - dice - Lui si disinteressa della palla, fa di tutto per evitare il contatto con Defrel e per questo l’arbitro ha valutato in quel modo". Sulla gara: "Abbiamo sofferto dopo aver fatto un buon quarto d'ora a inizio gara - spiega - Il Sassuolo nel primo tempo ha fatto meglio di noi ma io vedevo una squadra che aveva voglia di reagire. Il Sassuolo è preparato e ha ottime qualità, specie in attacco. Noi siamo stati compatti, abbiamo sofferto quando era il momento ma poi credo che nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria". Cambi decisivi, ben quattro in un colpo solo: "I cambi? Giocando ogni 3 giorni avevo bisogno di farli, c’è chi è uscito e forse non meritava di uscire, serviva dare un impulso alla squadra, c’erano tanti giocatori stanchi. Speriamo poi che chi andrà in Nazionale potrà tornare in condizioni ottimali".