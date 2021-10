Gasperini: "Gara condizionata dal gol iniziale"

Il commento dell'allenatore dell'Atalanta: "Tanti meriti al Milan, ma gara condizionata dal gol subito in apertura. Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare, è mancata anche un po' di fortuna. Muriel e Ilicic non sono al meglio, quando abbiamo inserito più attaccanti abbiamo perso continuità e aggressività. Josip ci manca, sarebbe importante riaverlo al top ma in questo momento facciamo fatica. Emergenza esterni? Le soluzioni ci sono, cambiare dal punto di vista tattico mi dispiacerebbe"

L'Atalanta ritorna in partita solo nel finale, con i due gol di Zapata e Pasalic, ma non riesce a evitare la sconfitta contro il Milan. I rossoneri passano al Gewiss Stadium, 2-3 il risultato finale. Questo il commento di Gian Piero Gasperini: "Abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e uno nel finale di primo tempo, in mezzo abbiamo avuto delle opportunità per pareggiare ma se fossimo andati all'intervallo sull'1-0 avremmo avuto maggiori chance per rientrare in partita – ha dichiarato l'allenatore nerazzurro - Per il Milan si è messa subito bene la partita, ma loro sono stati bravi nel ripartire e farci male. In qualche occasione non siamo nemmeno stati fortunati, è un periodo un po' così ma qualche opportunità l'abbiamo creata. Con l'Inter è stata una partita più equilibrata, con il Milan invece è stata condizionata da quel gol dopo 30 secondi. Ma ho visto un Milan forte, veloce e con caratteristiche che in Italia sono uniche, se possono giocare di rimessa diventano molto insidiosi. Poi ogni gara ha la sua storia, noi abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare ma ciò non toglie meriti ai nostri avversari che hanno fatto una grande partita".