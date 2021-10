Pioli: "Scudetto? Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo"

Il Milan vince ancora e risponde al Napoli, tornando a -2 dagli azzurri. I rossoneri segnano tre gol all'Atalanta e, nonostante il ritorno dei nerazzurri nel finale, portano a casa un successo importante. Soddisfatto Stefano Pioli : "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo giocato con qualità, intensità ed energia – le sue parole al termine della gara - Questa è una vittoria pesante, che chiude un periodo molto impegnativo, dove la squadra ha sempre risposto anche nelle due sconfitte di Champions. Questo è un segnale importante, stiamo crescendo, ma dobbiamo sempre continuare. Corsa scudetto? Giochiamo sempre per vincere e i ragazzi devono cavalcare l'entusiasmo , è giusto che i miei giocatori pensino di essere migliori di altri poi sta a noi dimostrarlo partita dopo partita. Da due anni siamo a certi livelli e ai vertici del campionato e giochiamo ogni singola partita con qualità e possibilità di vincere. Ci vuole tanto per costruire e non siamo ancora perfetti, non lo saremo mai. La Serie A sta migliorando grazie a tanti allenatori che fanno un calcio più propositivo. La Champions ci sta aiutando, ci ha fatto capire che serve abbinare intensità e qualità. Sono cresciuto anche io, merito dei miei giocatori, del club che mi ha sostenuto e tutelato e dell'area tecnica. Quando le cose vanno bene è perché tutto l'ambiente lavora in un certo modo, abbiamo le stesse motivazioni e ambizioni. Il Napoli è davanti a noi, la Juve rientrerà, l'Atalanta e l'Inter sono fortissime e sarà una battaglia, noi vorremo esserci fino alla fine".

"Abbiamo avuto il dinamismo mancato a Liverpool"

vedi anche

Atalanta-Milan 2-3. HIGHLIGHTS

"Sono troppo soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi, contro un avversario che ci ha sempre messo in difficoltà - prosegue Pioli - Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro una squadra che da anni è ai vertici del campionato e ha fatto bene in Europa. Sono due anni che questa squadra sta lavorando e giocando in un certo modo e ottiene risultati importanti. Ma non dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Conoscevamo il nostro avversario: abbiamo provato a svuotare un po' il centrocampo per poi andare dentro coi terzini, qualche volta ci siamo riusciti e abbiamo costruito delle situazioni favorevoli. Quello che non abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora di Liverpool, dove non eravamo stati dinamici, l'abbiamo fatto oggi. Chi è marcato si deve muovere per ricevere, che sia un terzino o la mezzala. Per l'Atalanta è stato difficile trovare punti di riferimento, poi la qualità dei miei ha fatto la differenza. Pressione degli attaccanti? Ho chiesto loro uno sforzo importante. Per gli attaccanti è più facile correre in avanti che indietro. Poi hanno fatto tante giocate, sono giocatori con grandi qualità tecniche e grande spirito di sacrificio, quindi ci possiamo permettere anche qualche rischio. Ma l'abbiamo fatto bene, è bello quando la preparazione della partita e la partita stessa vanno di pari passo".