Serie A, il calendario del prossimo turno

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in calendario nel prossimo fine settimana, la Serie A tornerà in campo tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre. L'ottavo turno di campionato si giocherà infatti in un weekend extralarge. Ad aprirlo l'anticipo del sabato alle 15 tra Spezia e Salernitana. Alle 18 Simone Inzaghi tornerà invece all'Olimpico da ex: c'è Lazio-Inter. L'anticipo del sabato sera si giocherà invece a San Siro, con il Milan che attende il Verona. Sei le partite in programma domenica: si parte alle 12:30 con Cagliari-Sampdoria, mentre alle 15 si giocano Udinese-Bologna, Empoli-Atalanta e Genoa-Sassuolo. Alle 18 tocca al Napoli, che ospita il Torino. Alle 20:45 spazio invece a un altro big match di giornata come Juventus-Roma. A completare il calendario, lunedì sera alle 20:45, la sfida tra Venezia e Fiorentina.