L'allenatore azzurro è soddisfatto per la settima vittoria consecutiva della sua squadra: "Abbiamo sofferto i lanci lunghi su Vlahovic. Bisogna migliorare, dobbiamo imparare a portare a casa qualche partita soffrendo"

Continua a vincere il Napoli, che domenica pomeriggio ha conquistato i 3 punti all'Artemio Franchi di Firenze. Contro la Fiorentina termina 2-1 per i ragazzi di Spalletti, che al termine della gara è ovviamente soddisfatto per la prestazione della sua squadra. "Oggi non era facile. La viola è una squadra che gioca uomo contro uomo a tutto campo e per farlo hai bisogno di una fisicità importante. Abbiamo gestito bene la partita nel secondo tempo, è uscito alla grande Anguissa che ha trovato la sua posizione ideale da mediano. E poi abbiamo due o tre colonne in difesa alle quali ci si può affidare".

Spalletti: "Abbiamo sofferto le palle lunghe su Vlahovic" leggi anche Fiorentina-Napoli 1-2. HIGHLIGHTS Nonostante la vittoria la squadra di Italiano ha messo in difficoltà gli azzurri, come spiega lo stesso Spalletti: "Abbiamo sofferto le palle lunghe su Vlahovic. Quando la palla arriva sugli esterni la Fiorentina è molto forte perché spinge con entrambi i terzini. In generale siamo stati sempre abbastanza squadra nel salire e nel prendere campo. Siamo andati qualche volta in difficoltà ma abbiamo avuto anche la possibilità di andare sul 3-1". Poi l'allenatore del Napoli parla anche dei giocatori che oggi aveva a disposizione in panchina: "Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite. Non basta neanche il due a zero per essere tranquilli perché poi vengono sostituiti tre o quattro giocatori nel reparto offensivo e diventa un'altra partita. Quindi questo è un bel vantaggio soprattutto se hai a disposizione dei cambi di livello come ho fatto io nella ripresa".