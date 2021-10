Lesione di secondo grado al flessore della coscia destra: è questo quanto emerge dagli esami ai quali si è sottoposto Matteo Pessina dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato giocata (e persa dall’Atalanta) al Gewiss Stadium contro il Milan; un problema che lo ha costretto a lasciare il campo in barella dopo 24 minuti di gioco. Una brutta tegola per Gasperini, che dovrà rinunciare a una delle pedine cardine del suo gioco per diverse settimane: in casa Atalanta, infatti, sperano di riavere nuovamente a disposizione il calciatore per dicembre. Pessina che, ricordiamo, è stato costretto a rinunciare alla chiamata del Ct Roberto Mancini che lo aveva convocato per gli impegni degli azzurri in Nations League.