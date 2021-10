Brutta distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti per Criscito, uscito per infortunio durante l'ultima gara di campionato contro la Salernitana. Nessuna lesione muscolare invece per Destro, che ha riportato una semplice contrattura e potrebbe essere già a disposizione per il prossimo match di campionato

Una buona e una brutta notizia per Davide Ballardini, uscito dalla trasferta contro la Salernitana non solo con una sconfitta ma anche con alcuni infortuni importanti in vista del rientro dalla sosta. Il primo ha riguardato Mattia Destro, con il bomber rossoblù che non è riuscito nemmeno a scendere in campo all'Arechi dopo aver accusato un problema muscolare durante il riscaldamento: gli esami effettuati hanno evidenziato però una semplice contrattura, con il calciatore che lavorerà nei prossimi giorni e potrebbe essere regolarmente a disposizione di Ballardini per la prima gara dopo lo stop per le Nazionali, a Marassi contro il Sassuolo (domenica 17 ottobre, ore 15). Più lunghi invece i tempi di recupero per Domenico Criscito, uscito nel corso del secondo tempo a causa di una brutta distorsione alla caviglia sinistra: gli esami in questo caso hanno evidenziato l'interessamento del legamento, con il capitano rossoblù che rischia dunque di rimanere ai box almeno un mese. Oltre all'infortunio di Criscito, problemi anche per Bani e Vanheusden, che vanno a indebolire ulteriormente il reparto difensivo di Ballardini.