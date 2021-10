"In tanti lotteranno per lo scudetto"

Pioli, durante l'evento svolto ad Arzachena, ha parlato anche di attualità, della lotta scudetto e delle favorite per la vittoria finale: "Ancora è troppo presto per dirlo, vedo però un campionato equilibrato - spiega l'allenatore del Milan -. Lotteranno in tanti per lo scudetto perché ci sono diverse squadre forti ma anche per la lotta per non retrocedere vedo tante squadre sullo stesso livello".