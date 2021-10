New entry musicale nel prepartita della Roma all'Olimpico: si tratta di "Mai sola mai", una canzone scritta da Marco Conidi e subito apprezzata da tutti i componenti della squadra, Mourinho in testa. Ma il vero protagonista delle decisione è stato Lorenzo Pellegrini in prima persona

Pellegrini tuttofare. Sul terreno di gioco il numero 7 della Roma ricopre tutti i ruoli della trequarti e fa un po' di tutto: gol, assist, regia a tutto campo. Ma occhio che ora inizia a determinare le cose anche fuori dal campo. Avete presente la play list nei prepartita? Ha fatto inserire il suo brano preferito, ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi, prima dell’intoccabile inno di Antonello Venditti. Sempre rispettoso delle gerarchie, prima di farla procedere con la richiesta il capitano ha fatto ascoltare la canzone a José Mourinho, rimasto anche lui colpito dalle note composte dal cantautore romano, invitato peraltro alla cena di squadra per festeggiare le mille vittorie dello Special One. Grande successo anche in quell’occasione con i calciatori e l’allenatore bravi a cantare tutti insieme tenendo in mano le sciarpe giallorosse. “Mai solo mai” canta Conidi e a vedere il numero di spettatori presenti alle partite all’Olimpico la Roma sola non lo è mai davvero.