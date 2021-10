L'attaccante svedese lavora a Milanello anche nei giorni di riposo per recuperare completamente dall'infortunio che lo ha frenato in questo inizio di stagione: l'obiettivo è esserci per la sfida col Verona subito dopo la sosta

40 candeline spente da pochissimi giorni e la voglia di tornare prestissimo in campo dopo l'infortunio e riprendersi il peso dell'attacco del Milan sulle spalle. Zlatan Ibrahimovic lavoro duro per farsi trovare pronto subito dopo la sosta: nonostante i tre giorni di riposo (da martedì a giovedì) concessi da Stefano Pioli alla squadra, lo svedese di sta recando regolarmente ogni mattina a Milanello per recuperare pienamente dall'infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a rimanere ai box dalla gara contro la Lazio (che lo ha visto andare a segno pochi minuti dopo il suo ingresso in campo) fino a questo momento. L'obiettivo dello svedese è quello di farsi trovare pronto per la prima gara dopo la sosta, Milan-Verona in programma il 16 ottobre, la sua prima da quarantenne.