Approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali l'ex centrocampista della Juventus (dal 2016 al 2020) è arrivato in tarda mattinata alla Continassa. Il bosniaco - attualmente al Besiktas - ha fatto una visita di cortesia a Massimiliano Allegri e ad alcuni suoi ex compagni di squadra, che stanno lavorando al centro sportivo in vista della ripresa del campionato