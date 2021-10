Parla l'allenatore giallorosso: "La passione dei tifosi della Roma va oltre i trofei, ma stiamo lavorando per costruire un progetto che porti a dei titoli ora o in futuro. Sono migliorato in tutto e mi sento più allenatore oggi che 10 o 20 anni fa. Ora non basta sapere solo di calcio, devi essere preparato su tante cose. Ad esempio la tecnologia è fondamentale, ma la cosa più importante resta sempre l'intelligenza e il know-how del cervello umano" Condividi:

José Mourinho è tornato in Italia undici anni dopo la conclusione della straordinaria esperienza all'Inter. Lo 'Special One' ha subito conquistato Roma e spera di raccogliere grandi soddisfazioni anche nella Capitale. Ma cosa regalerebbe ai tifosi giallorossi? "Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei tifosi – le sue parole in una lunga intervista a Esquire – Da subito, però, ho capito che l'amore che si prova per la Roma va oltre i trofei. È una passione eterna, sanguigna e familiare. Però la vittoria manca, stiamo costruendo un progetto per arrivarci e se accadrà con me sarà perfetto. Altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti. Sorpreso per la passione dei romanisti? Non direi, sono già stato in Italia e ho giocato contro la Roma tante volte e si capisce immediatamente l'atmosfera che c'è qui. È una passione assolutamente incredibile quella che hanno i tifosi per la squadra. È bello, bellissimo e non è stata una sorpresa".

"Mi sento più allenatore oggi che 10 o 20 anni fa" leggi anche Abraham: "Mai imparato così tanto come con Mou" A 11 anni di distanza, con in mezzo le esperienze con Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham, è tornato in Italia un Mourinho diverso: "Sono migliorato in tutto – prosegue – perché se un allenatore non migliora è perché ha perso la passione e la mentalità. Non è un mestiere per cui è fondamentale l'età o la condizione fisica, al contrario dei giocatori. L'esperienza ti migliora. Io penso sempre alla prossima partita, i match che hai giocato e i trofei che hai vinto sono in tasca e avrai tempo per guardarli quando avrai finito. Ora sono ancora in gioco e penso alla prossima partita. Mi sento più allenatore oggi che 20 anni fa". Mourinho parla poi dell'importanza del tempo: "Qualche volta è un alleato, qualche volta un nemico ma l'importante è averne il controllo. Se vinci 1-0 l'orologio si ferma, se perdi è va troppo veloce. Però il controllo delle emozioni è fondamentale. Oggi il mio rapporto con il gioco è diverso, più controllato. Contro la Salernitana, ad esempio, siamo stati tanto tempo 0-0 ed ero in tensione, ma sono stato io a dire di non preoccuparsi".