Seduta di allenamento mattutina per il Napoli in vista della sfida di domenica 17 ottobre alle ore 18 contro il Torino al Maradona, con l'obiettivo di centrare l'ottava vittoria in campionato in altrettante partite. Allenamento che è iniziato senza la presenza di Kevin Malcuit , rimasto ai box dopo aver sofferto di un risentimento muscolare durante la seduta del venerdì. L'esterno francese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro , mettendolo dunque a forte rischio per il match contro i granata di Juric.

Oltre a Malcuit, non si sono allenati con il resto del gruppo nemmeno Lobotka e Ounas, anche loro alle prese con qualche leggero problema fisico: il centrocampista slovacco si è visto sul terreno di gioco, dove ha proseguito un lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio muscolare patito in nazionale a inizio settembre e punta alla convocazione per la gara contro il Torino. Più complessa invece la presenza contro i granata per Ounas, che ha svolto allenamento soltanto in palestra dopo la distrazione di primo grado al retto femorale destro che lo ha già messo fuori causa nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Intanto il gruppo allenato da Spalletti, privo di diversi nazionali, ha battuto 4-0 la formazione primavera in un amichevole giocata nel centro sportivo di Castel Volturno: a segno Politano, Demme e doppietta di Mertens.