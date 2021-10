In attesa di archiviare questa sosta per le Nazionali, andiamo a vedere il calendario di Serie A che ci aspetta da qui alla prossima pausa, in programma nel weekend del 13-14 novembre. Chi ha le partite peggiori da affrontare? Un big match per il Napoli capolista, ben tre per Inter e Roma. Il Verona è atteso da un mese durissimo