Intervento riuscito per Berat Djimsiti, che è stato costretto a operarsi dopo aver riportato un infortunio al braccio nel corso di Ungheria-Albania. Il difensore centrale albanese è uscito alla mezz'ora del primo tempo della gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 tra qualche giorno potrà tornare a lavorare per essere di nuovo a disposizione di Gasperini. "Il calciatore Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro - si legge nel comunicato dell'Atalanta. Tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni".