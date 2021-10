Un risentimento muscolare costringe il centrocampista a dare forfait in via precauzionale nel match tra Usa e Panama. I primi esami hanno escluso lesioni, le sue condizioni verranno valutate dopo il rientro in Italia

Un fastidio muscolare non gli permetterà di scendere in campo con la nazionale Usa nella sfida contro Panama: un risentimento muscolare alla coscia destra che ne mette a rischio anche la presenza contro la Roma, nel match di campionato di domenica sera. Weston McKennie è in dubbio per la sfida dello Stadium che attende la Juventus alla ripresa del campionato: i primi esami ai quali si è sottoposto l'americano hanno escluso lesioni e la sua assenza sembra essere stata solo una scelta a scopo precauzionale, ma le sue condizioni saranno valutate una volta che farà ritorno a Torino, venerdì sera.

È in dubbio per la Roma

L’eventuale forfait di McKennie rappresenterebbe un problema non da poco per Allegri, che a centrocampo contro la Roma rischia di ritrovarsi con gli uomini contati. Bentancur rientrerà infatti solo venerdì, proprio come McKennie e gli altri sudamericani (Cuadrado, Danilo e Alex Sandro), a ridosso del match; l’allenatore bianconero inoltre dovrà sicuramente fare a meno di Adrien Rabiot, bloccato dal Covid mentre era con la nazionale francese. Sicuro di un posto Locatelli, per le altre maglie in corsa ci sono Bentancur, Kulusevsky e Ramsey.