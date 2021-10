Idee chiare fin da subito, già da prima del suo approdo al Milan. Olivier Giroud è uno abituato a puntare in alto e anche per quanto riguarda l’avventura in rossonero non nasconde le sue ambizioni: "Prima di venire in Italia, quest'estate, ho parlato anche con Tomori, che mi ha detto 'ti aspettiamo per provare a vincere lo scudetto'. Non voglio mettere troppa pressione, ma lottiamo per il primo posto in classifica", le parole rilasciate dall’attaccante francese al canale ufficiale della Serie A. Due gol in campionato, dopo il Covid e il problema alla schiena che lo hanno frenato ora il francese è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a una maglia da titolare contro il Verona. Toccherà a lui sostenere il peso dell’attacco, in attesa del rientro a pieno regime di Ibrahimovic, anche lui ai box causa infortunio in questo avvio di stagione: "Ho giocato qualche volta contro Zlatan, se è ancora in campo a 40 anni significa che è un professionista eccezionale. Si prende cura di sé stesso e del suo corpo, anche io cerco di fare così per godermi il calcio finché il mio fisico me lo permetterà. Penso che Ibra sia un grande esempio per i giovani ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Non vedo l'ora di giocare al suo fianco e godermelo in allenamento. Ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan con Zlatan sarà più facile farlo".