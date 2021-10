Calabria è rientrato a Milanello e si è sottoposto a esami strumentali dopo il problema muscolare accusato in nazionale: soltanto un affaticamento all'adduttore e l'obiettivo è di averlo a disposizione già per la ripresa del campionato. Buone notizie per Giroud, che si è allenato nuovamente in gruppo ed è andato in gol nell'amichevole con la Primavera. Ancora a parte Ibrahimovic

Buone notizie per il Milan in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, con i rossoneri che saranno impegnati sabato 16 ottobre a San Siro contro il Verona. Sosta per le nazionali che ha portato in dote alla formazione di Stefano Pioli, l'infortunio di Davide Calabria, che nella giornata di sabato ha abbandonato il ritiro dell'Italia a causa di un risentimento muscolare. Il terzino rossonero è già arrivato a Milanello e si è immediatamente sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un semplice affaticamento all'adduttore. Motivo per cui c'è ottimisimo per un pieno recupero in breve tempo: l'obiettivo è di averlo a disposizione già per la prossima gara contro il Verona.