Infortunio per Damsgaard: a rischio per Cagliari

Il centrocampista classe 2000 si è toccato dietro il ginocchio nel finale di primo tempo in Danimarca-Austria e ha lasciato il campo. Condizioni da valutare al rientro in Italia, ma è a rischio per la sfida tra Cagliari e Sampdoria

Dalla sfida tra Danimarca e Austria, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, arrivano brutte notizie per la Sampdoria . La partita di Mikkel Damsgaard , infatti, è durata appena 44 minuti, a causa di un problema fisico. Prima dello scadere del primo tempo, il centrocampista blucerchiato si è toccato dietro il ginocchio , si è fermato in campo ed è stato costretto a lasciare il posto a Kasper Dolberg. Un infortunio che preoccupa la Sampdoria, che alla ripresa del campionato sarà impegnata nella sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 12.30. Le condizioni di Damsgaard saranno valutate una volta che il calciatore sarà rientrato a Bogliasco, ma chiaramente il classe 2000 è a rischio per la sfida dalla Unipol Domus.

I numeri di Damsgaard

Il danese è certamente un elemento importante per la Sampdoria, che quindi spera di recuperarlo al più presto. Fin qui Roberto D'Aversa lo ha sempre schierato nelle prime sette giornate di campionato, in sette occasioni inserendolo nella formazione titolare. L'unica panchina alla sesta giornata, nella sfida persa a Torino contro la Juventus per 3-2, quando poi è entrato a gara in corso. Per ora qualche buona prestazione ma ancora zero gol e zero assist per Damsgaard, che conta anche una presenza in Coppa Italia contro l'Alessandria.