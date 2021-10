Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 sono state analizzate le conversazioni sul web: Milan e Napoli favorite per lo scudetto, per la continuità e il gioco. A Roma è ancora forte, ma in calo, l’effetto Mourinho

Cosa si dice sulla lotta scudetto nella “piazza social”? Quali sono le gerarchie sui campi della Serie A , secondo i tifosi ? Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 abbiamo analizzato le conversazioni in rete , pubblicate dai tifosi prima dell’inizio della stagione , quando le squadre stavano allestendo i rispettivi organici durante il calciomercato. Successivamente abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio completato dopo le prime sette giornate di campionato , per osservare e confrontare l’ andamento delle opinioni e dei pronostici.

Le variazioni delle conversazioni associate allo scudetto sono notevoli: prima della partenza ufficiale della stagione 2021/22 il 25% delle conversazioni online attribuiva la vittoria alla Juventus , ritenuta a larga maggioranza la favorita insieme al Milan , con il 24% . Analizzando i thread emergeva con evidenza che il ritorno di Max Allegri e la continuità progettuale con Pioli, rappresentavano due elementi decisivi per la corsa scudetto, uno lotta esclusivamente a due, con la Roma nettamente distanziata (13%), seguita da Inter e Napoli (12%), Lazio (8%) e Atalanta (5%) . Ad agosto, secondo i tifosi che amano discutere di calcio sui social, nessuna delle concorrenti di Juventus e Milan, erano abbastanza strutturate e competitive; specialmente l’Atalanta, nonostante i terzi posti raggiunti stabilmente nelle ultime tre stagioni, offrirebbe adeguate garanzie a causa di una rosa non abbastanza profonda.

Analizzando le conversazioni sul Napoli , gli accostamenti alla squadra di Maurizio Sarri del 2018 - che perse il campionato nonostante i 91 punti ottenuti con un calcio spettacolare – sono numerosi; ci sono le sensazioni e la convinzione che l’impresa sia possibile , che questo sia l’anno giusto per vincere il campionato, senza avversari nettamente più forti. La Juve convince meno e l’Inter nonostante un grande avvio di stagione, non è accreditata come vincitrice.

Il "sentiment" verso Mou: partito fortissimo, al minimo dopo la sconfitta nel derby

Effettuando un’analisi di “sentiment” – lo studio in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi evento, locale o globale – il gradimento dei tifosi della Roma per Mourinho è stato alto fino alla gara vinta con il Sassuolo, ed è diminuito nettamente dalla gara persa con il Verona, fino a toccare il minimo stagionale in corrispondenza della sconfitta nel derby con la Lazio. Ora è nuovamente in crescita dopo la vittoria con l’Empoli. Valori che cambiano se segmentati su alcune specifiche aree di competenza di Mourinho: la gestione dei giovani ottiene un alto valore di sentiment al 60%, così come la possibilità di portare titoli già in questa prima stagione (54%). C’è più scetticismo, invece, sulla possibilità che Mourinho possa alzare il livello della personalità di una squadra con così tanti ragazzi giovani, sin dal primo anno del suo lavoro.