Un percorso iniziato insieme , "cinque anni trascorsi a combattere uno di fianco all’altro", aveva scritto Immobile in una lettera per salutare il passaggio dell'allenatore dalla Lazio all'Inter. Sabato si ritroveranno da avversari

Si sono augurati il meglio 5 mesi fa e il meglio lo daranno per superarsi dopo “5 anni passati insieme sempre a combattere uno di fianco all’altro per il bene” della Lazio.

La lettera di Immobile dello scorso maggio è diventata racconto di un percorso iniziato insieme. Perché si presentava quell’estate del 2016 la rivalsa per Inzaghi dopo il caso Bielsa o semplicemente la grande occasione. E per Immobile cominciava allora una nuova storia dopo due anni difficili. E alla Lazio Ciro non sarebbe nemmeno arrivato non fosse stato per Inzaghi, perché lo stesso Bielsa per l’attacco aveva scelto Enner Valencia.



Poi la prima, contro l’Atalanta, e subito gol di Immobile ad aprire partita e vittoria di una squadra costruita da Inzaghi intorno a lui per esaltarne le caratteristiche. “Ne hanno passate tante” e la città di Inzaghi e ora è anche un po’ la sua come succede tra amici che condividevano anche le vacanze. Ma niente sconti. Come quella volta contro il Parma, quando per una sostituzione Immobile si arrabbiò e Inzaghi non perdonò. Panchina punitiva contro l’Inter e poi…



Finisce con un abbraccio se c’è fiducia e rispetto. “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato… sei stato sempre al mio fianco” – aveva scritto Immobile a Inzaghi - perché senza di lui forse Ciro non avrebbe vinto due volte la classifica marcatori e la scarpa d’oro. E senza di lui, Inzaghi forse non avrebbe alzato il primo di 3 trofei, la supercoppa contro la Juventus nel 2017 e la Juve forse non l’avrebbe battuta neppure quell’anno in campionato, quando tutti iniziarono a parlare di Simone Inzaghi. Sintonia, ammirazione, poi i saluti e un altro record da battere per Immobile: i 20 gol europei di Inzaghi nelle coppe. Ciro è a 16 e Lazio-Inter è l’occasione di un saluto tra amici, di una prima volta contro, magari di qualche altro consiglio.