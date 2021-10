Le prime parole da nuovo portiere del Milan: "Mercoledì pomeriggio è arrivata la chiamata e ho accettato subito, non c'era neanche da discutere. Arrivo in una squadra che sa sempre quello che fa e ha un'identità chiara. Possiamo dare del filo da torcere a tutti"

L'infortunio al polso che terrà fuori Mike Maignan per circa due mesi e mezzo ha di fatto spalancato le porte del Milan ad Antonio Mirante. L'ex portiere della Roma era svincolato, dopo le ultime tre stagioni disputate, tra alti e bassi, con la maglia giallorossa. Una trattativa che è durata il tempo di poche ore, come lo stesso Mirante ha raccontato ai microfoni di Milan Tv: "E' arrivata mercoledì pomeriggio la chiamata dopo l'infortunio di Maignan, al quale faccio un grande in bocca al lupo e dico che lo aspettiamo presto. La trattativa è stata veramente immediata, ho accettato subito anche perchè non c'era neanche da discutere".