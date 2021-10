Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo

Lo svedese è tornato a lavorare in gruppo per la prima volta dopo il problema al tendine d'Achille: aumentano le chance di vederlo tra i convocati per la gara col Verona. Allenamento con il resto dei compagni anche per Krunic e Calabria

Il sorriso che arriva da Milanello è quello stampato sul volto di Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante svedese del Milan infatti, per la prima volta da quando ha iniziato a soffrire del fastidio al tendine d'Achille che lo ha tenuto ai box dalla gara contro la Lazio fino a oggi, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni in gruppo . Una buona notizia per tutto l’ambiente rossonero all’indomani dell’ufficialità degli stop di Maignan (intervento al polso riuscito, torna nel 2022) e Theo Hernandez (positivo al Covid): crescono dunque le chance di vedere lo svedese tra i convocati per la sfida di sabato sera contro il Verona, anche se ovviamente molto dipenderà dalle sue sensazioni nelle prossime ore e nella giornata di venerdì. Ibra che, ricordiamo, in questa stagione ha giocato solo 30 minuti (segnando il gol del 2-0) contro la Lazio lo scorso 12 settembre.

In gruppo anche Calabria e Krunic

Quella relativa al ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic non è l'unica notizia positiva che arriva da Milanello. Alla seduta di giovedì, infatti, hanno regolarmente partecipato – lavorando per tutto l'allenamento con il resto di compagni – anche Davide Calabria e Rade Krunic. Il terzino era rientrato in anticipo dalla Nazionale, saltando la sfida di Nations League contro il Belgio, per un risentimento all’adduttore, un fastidio che adesso è completamente superato. Krunic, invece, era ai box a causa di un infortunio muscolare al polpaccio rimediato a inizio settembre con la nazionale bosniaca: ora, anche per lui, il ritorno a pieno regime in gruppo.