Napoli, si ferma Petagna: in dubbio per il Torino

Sette vittorie consecutive in altrettante partite di campionato, il Napoli prepara la sfida del Maradona di domenica alle 18 contro il Torino con l'obiettivo di allungare la striscia di successi. In vista della gara contro i granata di Ivan Juric, però, Luciano Spalletti dovrà fare molto probabilmente a meno di Andrea Petagna. Come si legge nel report dell’allenamento del giovedì pubblicato dalla società azzurra sul proprio sito web "Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell'allenamento di ieri". Una noia all’adduttore dunque per l’attaccante classe 1995 (nulla di grave, ma la sua presenza domenica è in forte dubbio), che fino a questo momento della stagione è stato impiegato in 9 spezzoni di gara (7 in Serie A, con un gol, e 2 in Europa League) per un totale di 101 minuti in campo.