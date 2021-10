Durante l'allenamento del Messico, l'attaccante del Napoli ha realizzato un gol incredibile: pallonetto da centrocampo, con il tiro indirizzato sotto l'incrocio dei pali. "Dove l'hai messa, Chucky", scrive l'account Twitter della Federcalcio messicana. Giovedì 14 ottobre il Messico sfiderà El Salvador in un match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar

