Dopo gli anni da protagonista con Arsenal e Chelsea, a 35 anni per Olivier Giroud è arrivata la chiamata del Milan. Una tappa importante per una carriera che ha già vissuto grandi momenti, ma che promette di viverne altri in maglia rossonera. Gli ultimi a un certo livello? Giroud ha parlato così in un'intervista concessa al Daily Mail: "Ho sempre ammirato questo club, potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Qui si sente tutto il peso della storia". E a proposito di storia, Giroud ha individuato in Andriy Shevchenko il suo idolo rossonero: "L'ho incontrato molte volte, gli ho detto che era il mio eroe. Si è messo a ridere, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo".

"In passato mi volevano Lazio e Inter"

Nell'estate 2021 è arrivata la chiamata del Milan, ma già in passato Giroud è stato vicino alla Serie A. Lo ha svelato lo stesso attaccante francese: "Quando al Chelsea giocavo poco con Lampard in panchina, gli dissi che avevo la possibilità di andare alla Lazio, all'Inter e anche al Tottenham. A Frank ho spiegato che dovevo essere di nuovo felice, volevo che mi capisse e mi desse un'opportunità in un'altra squadra, perché non si può giocare con la carriera di un calciatore in quel modo. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato, perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Ho giocato di nuovo, ho segnato gol e ho contribuito a far qualificare il Chelsea per la Champions League. Do il meglio con le spalle al muro, i miei amici e mio fratello dicono sempre che rendo di più in quelle situazioni".