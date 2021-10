Giroud: "Non vedo l'ora di giocare ancora con Ibra

Tre gol in due partite a San Siro. Non poteva esserci impatto migliore per Olivier Giroud con la maglia del Milan. L'attaccante francese ha dimostrato di sapersi esaltare davanti al pubblico rossonero e l'ha confermato con il gol che ha aperto alla rimonta della squadra di Pioli contro il Verona: "È una grande emozione con i tifosi presenti - ammette dopo il match - Sono felice. Dopo il primo tempo pensavo nello spogliatoio che non era finita, dovevamo mostrare più carattere perché abbiamo impiegato un po' di tempo per entrare nel match". Dopo la rete del francese è arrivato il rigore di Kessie, poi l'autogol di Gunter per il definitivo 3-2. Quest'ultimo gol è arrivato con Giroud e Ibrahimovic contemporaneamente in campo: "Ibra è un grande giocatore, mi piace - prosegue il francese - Non vedo l'ora di giocare ancora con lui".