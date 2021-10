Rebic, caviglia ko: probabile distorsione

Dopo Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz (entrambi positivi al Covid), il Milan potrebbe perdere un altro giocatore per infortunio. Ante Rebic è stato costretto ad abbandonare il campo al 36' della sfida con il Verona per un problema a una caviglia: probabile distorsione, da valutare i tempi di recupero

Dopo l'infortunio al polso di Mike Maignan e la positività al Covid di Theo Hernandez e Brahim Diaz, altra tegola in casa Milan per l'infortunio occorso ad Ante Rebic durante la partita di San Siro tra i rossoneri e il Verona. Al 36', il giocatore di Pioli è stato costretto a lasciare il campo (sostituito da Leao), per un problema fisico. Rebic si è accasciato a terra dolorante alla caviglia sinistra. Secondo quanto trapelato dal campo, potrebbe trattarsi di una distorsione proprio alla caviglia. Tutta da valutare l'entità del problema e, di conseguenza, anche i tempi di recupero.