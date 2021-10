Partite Serie A oggi, 8^ giornata: il calendario

Sono sei le partite in calendario nella domenica di Serie A. Un programma in cui spicca Juventus-Roma, in programma alle 20:45 allo Stadium, dove Mourinho torna a tre anni dalla vittoria di Champions League con il Manchester United. Allo scontro diretto tra la squadra allenata da Allegri e i giallorossi guarda con particolare attenzione il Napoli, che punta a proseguire il suo percorso netto in campionato affrontando alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Torino. Alle 15 c'è in campo l'Atalanta, ospite dell'Empoli. Stesso orario di inizio per Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna. La domenica si apre alle 12:30 con Cagliari-Sampdoria: i sardi di Walter Mazzarri, ultimi in classifica, vanno a caccia della prima vittoria in campionato. A chiudere l'ottavo turno, lunedì sera, la sfida tra Venezia e Fiorentina. Di seguito il programma completo: