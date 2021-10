Cagliari-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A si apre a Cagliari, dove alle 12:30 Walter Mazzarri sfida il suo passato: alla Unipol Domus Arena arriva la Sampdoria, squadra guidata dall'allenatore toscano tra il 2007 e il 2009. Alla sosta per le nazionali il Cagliari ci è arrivato da ultimo in classifica, esito dell'1-1 casalingo contro il Venezia. Joao Pedro e compagni non hanno ancora vinto una partita in campionato. Contro la Sampdoria, però, i sardi hanno uno score positivo. Non perdono in casa contro i blucerchiati dal novembre 2007: da allora hanno ottenuto sei vittorie e cinque pareggi in 11 partite. Sono 7 invece i punti della Samp di Roberto D'Aversa. Partita importante anche per Fabio Quagliarella, che con un gol supererebbe Boniperti guadagnando il 13° posto in solitaria nella classifica marcatori all-time nel massimo campionato italiano.