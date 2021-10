È durata solo otto giornate l’esperienza di Fabrizio Castori in Serie A con la Salernitana. Il club ha ufficializzato l' esonero per l’uomo della promozione del club granata. Decisiva la sconfitta subita in rimonta contro lo Spezia di sabato (2-1), che ha chiuso un bilancio negativo che vede la Salernitana all’ultimo posto con solo 4 punti ottenuti dopo le prime otto giornate (una vittoria, un pareggio e sei sconfitte). Al suo posto arriverà Stefano Colantuono , che ha già un trovato questa domenica l'accordo col suo nuovo (o vecchio) club: per l’allenatore nato a Roma infatti si tratta di un ritorno sulla panchina granata .

La carriera di Colantuono

Dopo la carriera da calciatore, Colantuono ha iniziato ad allenare nel 2002, partendo dalla panchina della Sambenedettese in Serie C, l'ultima squadra con cui aveva giocato, e di cui è stato anche direttore tecnico dal settembre 2020 al gennaio 2021, per quella che è stata la sua ultima esperienza professionale della sua carriera. Oggi Colantuono torna su una panchina, a quasi tre anni di distanza dalla sua ultima esperienza da allenatore, che fu proprio alla Salernitana. Per Colantuono si tratta quindi di un ritorno all'Arechi: l'allenatore romano era stato sulla panchina granata dal dicembre 2017 al dicembre 2018, in cui ha raccolto un bilancio di 1,24 di media punti in 41 panchine ufficiali in Serie B. In Serie A, invece, Colantuono non allenava dal 13 marzo 2016, quando fu esonerato dall'Udinese dopo 32 partite (10 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte). In totale, l'allenatore ha collezionato 504 panchine, con una media di 1,46 punti a partita.