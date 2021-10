A distanza di tre anni l'allenatore romano torna sulla panchina amaranto per sostituire Castori, esonerato dopo la sconfitta rimediata dallo Spezia. Colantuono ha firmato un contratto di un anno con opzione biennale in caso di salvezza, il suo vice sarà Gianfranco Cinello. Per il primo impegno - sabato 23 ottobre, all'Arechi contro l'Empoli - potrà contare su Ribery, recuperato

