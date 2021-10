Le sezioni unite della Corte d’appello della Figc hanno "parzialmente accolto" i reclami del presidente della Lazio Claudio Lotito, dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia e del club. La società è stata sanzionata con 50 mila euro di ammenda COVID: DATI E NEWS DI OGGI Condividi:

Come disposto a settembre dal Collegio di garanzia dello Sport, la Corte federale d’appello ha riesaminato la sentenza emessa nello scorso mese di aprile relativa al caso tamponi nella Lazio. Le Sezioni Unite (presidente Marco Lipari, componenti Cardarelli, Lombardo, Franchini e Morelli) hanno parzialmente accolto "i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio – si legge in una nota della Figc -, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda".

La Procura aveva chiesto 10 mesi per Lotito In mattinata la Procura aveva chiesto 10 mesi di inibizione per il presidente della Lazio, 11 per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e 150mila euro per la Lazio. Lo aveva spiegato uno dei legali del club Gianmichele Gentile dopo l’udienza. "Noi ci siamo opposti", aveva spiegato.