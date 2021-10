Terminata l'8^ giornata di Serie A, possiamo indicare il numero dei giocatori utilizzati finora: quali squadre ne hanno schierati di più? E quali di meno? Indicativo il dato legato al Milan così come per le romane in senso opposto. E sono proprio due italiane in vetta in Europa per il maggior numero di calciatori impiegati nei top campionati. Ecco la classifica (dati Transfermarkt)