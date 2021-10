Ibra titolare o a gara in corso?

Chi sta meglio ed è sulla via del recupero è invece Ante Rebic: il croato ha saltato la sfida di Champions per una distorsione alla caviglia rimediata contro il Verona, ma le sue condizioni adesso sono in netta ripresa. Contro il Bologna ci sarà regolarmente Franck Kessié, che dopo aver scontato la squalifica in Champions tornerà disponibile e giocherà titolare contro i rossoblù. La vera grande incognita di formazione per Pioli è legata alla presenza o meno dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic: il nodo legato alla titolarità dello svedese, che ha giocato per 13’ contro il Verona e per 32’ contro il Porto, verrà sciolto solo nei prossimi giorni e molto dipenderà dalle sensazioni dello stesso attaccante dopo gli ultimi allenamenti.