Disavventura per Paulo Dybala, che nella notte tra martedì e mercoledì ha subito un furto all'interno della propria villa nel cuore della collina tra Torino e Moncalieri. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione, forzando una finestra dal piano terra, e hanno portato via alcuni orologi per i quali è ancora da definire il valore economico. E' probabile che i ladri abbiano studiato i movimenti del calciatore, che al momento del furto non si trovava in casa, per poi colpire a botta sicura. Secondo le prime ricostruzioni, gli autori del fatto sarebbero scappati una volta scoperti dal custode della zona, che si è avvicinato alla casa di Dybala per verificare che fosse tutto tranquillo, insospettito da alcuni movimenti che alla fine hanno rivelato la presenza dei ladri all'interno dell'abitazione del calciatore argentino. Non è la prima volta che un episodio simile riguarda i calciatori della Juventus: il più grave è avvenuto un paio di anni fa, quando alcuni malviventi armati hanno minacciato Claudio Marchisio, facendosi consegnare denaro e gioielli dall'ex centrocampista bianconero.