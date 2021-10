Spalletti: "La Roma non sarà mai mia nemica"

L'allenatore presenta la sfida contro la sua ex squadra: "Questa è la partita della mia vita, la Roma non sarà mai una nemica, avrei preferito non affrontarli dopo il ko per 6-1. Mourinho è un grande allenatore. Fischi dall'Olimpico? Non li merito"

In Serie A si torna a parlare di 7 sorelle. Domani, vincendo, ne potrete eliminare una. Come arriva la squadra al match?

"È uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d'Italia, quello dove tutti vogliono abitare. Un condominio che resterà integro fino alla fine con tutte quelle squadre. Non ci sarà qualcuno escluso prima. Tutti resteranno in corsa per la Champions League, poi per il resto si vedrà strada facendo"

Le tue emozioni per il ritorno a Roma, contro una squadra che ha segnato una tappa importante della tua carriera?

"Per essere un allenatore felice ho bisogno di piazze da umori forti. Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma è la sfida tra due parti di me. Non ho nessun passato da sconfiggere. Sarà una gara importantissima per il futuro del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica"

Si aspettava risposte dalla squadra in così poco tempo?

"Oltre alle gare io vedo gli allenamenti e tante altre cose. Come si sta sul pullman per arrivare allo stadio, in albergo prima della partita, che discorsi si fanno, anche tra chi gioca meno spesso, tutti danno segnali su dove si andrà a finire. E i segnali sono tutti molto positivi"

La rabbia agonistica della Roma dopo il pesante ko in Conference League sarà un'insidia in più?

"Ci attende una gara difficilissima. La Roma è una squadra forte con un allenatore esperto. Mourinho è un allenatore che migliora la qualità dei campionati nei quali lavora. Dal mio punto di vista avrei preferito che non avessero perso quella partita lì"

La serie su Totti?

"Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l'ambiente e ho amato Totti, col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest'era calcistica. Farò anche io una serie: 'Speriamo de morì tutti dopo'".