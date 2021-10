Da quando è arrivato Tudor, il Verona ha cambiato marcia: dopo l'esonero di Di Francesco e il subentro sulla panchina gialloblù dell'ex difensore della Juventus, l'Hellas viaggia a una media di quasi due punti a partita e oggi occupa un tranquillo undicesimo posto, con 11 punti. Dopo la bella vittoria contro la Lazio, Tudor ha espresso in conferenza stampa la sua soddisfazione per il lavoro svolto e la qualità del suo gruppo: "Quella di oggi è stata una vittoria importante, contro una squadra forte come la Lazio. Sono contento dei progressi, che per me sono la chiave di tutto. Questo risultato ci darà ancora più fiducia per fare le cose giuste con o senza palla. Andare e fare quello che abbiamo fatto per novanta minuti non è mai facile, ma è bello perché ti premia e fa uscire la qualità dei miei giocatori che sono forti e bravi. Sono contento di allenarli. Ora andiamo avanti e pensiamo all'Udinese".