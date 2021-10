Il 25 ottobre 2015 il 16enne Donnarumma debuttava in rossonero in Serie A contro il Sassuolo, fiducia destinata da Mihajlovic al baby portiere. Da allora sono trascorsi 6 anni e tutto è cambiato nel mondo Milan a partire dalle squadre: lo conferma il confronto tra le formazioni tipo, ruolo per ruolo, dove solo due protagonisti giocano ancora nella capolista di Pioli. Esaminiamoli nel dettaglio